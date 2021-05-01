01.05.2021 (06:15)

На площади Победы в Южно-Сахалинске прошла первая совместная тренировка механизированной колонны и парадных расчетов

Несмотря на ухудшение погоды, сильный порывистый ветер и снег с дождём на главной площади города Южно-Сахалинска состоялась первая совместная тренировка механизированной колонны и парадных расчетов.

На тренировку было привлечено около 1000 человек и задействовано 38 единиц военной и специальной техники. Пешая колонна состояла из парадных расчётов офицеров, сержантов, солдат соединений и воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), а также представителей других силовых ведомств Сахалинской области.

Впервые в составе механизированной колонны были представлены зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф».

Кроме того, по главной площади города прошли реактивные системы залпового огня «Ураган», «Смерч», боевые машины «Град» на базе автомобиля «Урал», замыкающей машиной в колонне прошла легендарная советская боевая машина реактивной артиллерии «Катюша».

Военнослужащим предстоит ещё тренировка 4 мая и генеральная репетиция военного парада, которая состоится 7 мая в 10 часов утра.

Все участники предстоящего парада Победы были вакцинированы от новой коронавирусной инфекции отечественным препаратом Гам–Ковид–Вак (СПУТНИК-V).

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