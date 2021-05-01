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01.05.2021 (05:45)

Во Владивостоке прошла первая совместная тренировка воздушной части парада Победы с участием морской авиации ТОФ и армии ВВС и ПВО ВВО

Во Владивостоке прошла первая совместная тренировка в воздушной части парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. В ней были задействованы 23 летательных аппарата морской авиации Тихоокеанского флота и армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.

9 мая на параде Морскую авиацию Тихоокеанского флота представят 13 самолётов и вертолётов. Пролёт над городом в составе пар осуществят дальние противолодочные самолёты Ту-142 и самолёты Ил-38. Также в параде задействуют самолёты Ту-134, Ан-140, Ан-26 и Ил-22, вертолёт Ми-8 и пару палубных вертолётов Ка-27 в противолодочном и спасательном вариантах.

Армия ВВС и ПВО Восточного военного округа для воздушного парада готовит 4 фронтовых бомбардировщика с крылом изменяемой стреловидности Су-24, 4 многоцелевых сверхманевренных истребителя поколения 4++ Су-35С и два разведывательно-ударных вертолёта Ка-52 «Аллигатор».

Пролёт авиации осуществляется параллельно улице Светланской, на высотах от 300 до 500 метров.

Следующие совместные тренировки авиационной части парада Победы во Владивостоке спланированы 6 и 7 мая.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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