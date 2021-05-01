Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.05.2021 (05:30)

в Улан-Удэ состоялась первая совместная тренировка парадных расчетов и механизированной колонны

В столице Бурятии - городе Улан-Удэ, на площади Советов, состоялась первая совместная тренировка парадных расчетов и механизированной колонны военной техники соединений и воинских частей Восточного военного округа, в преддверии проведения парада, посвященного 76-летию Великой Победы.

Более 1 тысячи военнослужащих общевойскового объединения, чеканя шаг, под звуки марша сводного духового оркестра,  в течение двух часов отрабатывали строевые  приемы в составе парадных расчетов.

В составе механизированной колонны тренировались экипажи бронеавтомобилей «Рысь», бронетранспортеров БТР-80, боевых разведывательных дозорных машин БРДМ-2, армейских мотовездеходов АМ-1, реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г», ствольной буксируемой артиллерии (122-мм гаубицы Д-30),  а также пусковых установок оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». На самом параде колонну военной техники возглавит легендарная «34-ка», тяжелый танк ИС-2 и БМ-13 «Катюша». Машины времен Великой Отечественной войны ранее были восстановлены военными специалистами ремонтных подразделений.

Всего в параде Победы войск Улан-Удэнского гарнизона примут участие более 1,5 тысяч человек от ВВО, силовых ведомств, военно-патриотических учреждений и более 50 единиц военной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие отдельного реактивного артиллерийского соединения ВВО создают новый арт - объект в рамках проекта «Катюша» в Уссурийске
На усиленный режим несения службы перешла военная полиция ВВО в праздничные дни
В Забайкалье с участием Юнармейцев стартовала ежегодная патриотическая акция «Георгиевская ленточка»
Артисты ансамбля ВВО «Селенга» приняли участие в военно-патриотическом слете «Кубок Победы» в Бурятии

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false