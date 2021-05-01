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01.05.2021 (05:15)

Военнослужащие отдельного реактивного артиллерийского соединения ВВО создают новый арт - объект в рамках проекта «Катюша» в Уссурийске

Военнослужащие отдельного реактивного артиллерийского соединения Восточного военного округа (ВВО) создают новый арт - объект в рамках проекта «Катюша» в Уссурийске.

Военнослужащие совместно с меценатами в преддверии празднования 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне напротив Дома офицеров создают арт - объект. Он представляет собой граффити, которое украсит жилой дом изображением девушки в гимнастерке на фоне боевой машины БМ - 13 «Катюша».

Торжественная церемония открытия состоится 6 мая на площадке перед арт - граффити. В ней примет участие командование округа, командир отдельного реактивного артиллерийского соединения ВВО гвардии подполковник Сергей Ильин, председатель совета ветеранов войны Тюрин, ветеран великой отечественной войны Новиков, а также представители администрации, жители и гости города.

Девушка на фоне «Катюши» является собирательным образом участниц событий 1941 - 1945 гг. Проект олицетворяет окончание Великой отечественной войны и наступление долгожданного мира.

В рабочую группу по созданию арт - объекта вошли от отдельного соединения младший сержант Наталья Филатова, художник - оформитель из Владивостока Сергей Мотофанов и эксперт в области градостроительства Александр Кирилюк.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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