01.05.2021 (05:00)

На усиленный режим несения службы перешла военная полиция ВВО в праздничные дни

Подразделения военной полиции Восточного военного округа (ВВО) переведены на усиленный режим несения службы в период майских праздников и празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны.

На территории воинских гарнизонов ВВО организованы гарнизонные патрули и патрули военной полиции.

В большинстве гарнизонов, а также на железнодорожных вокзалах, аэропортах и крупных транспортных узлах ведется совместное патрулирование с сотрудниками МВД России.

Для оперативного решения задач на территории воинских гарнизонов и воинских частей дежурят в круглосуточном режиме группы быстрого реагирования.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице