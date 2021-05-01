01.05.2021 (05:00)
На усиленный режим несения службы перешла военная полиция ВВО в праздничные дни
Подразделения военной полиции Восточного военного округа (ВВО) переведены на усиленный режим несения службы в период майских праздников и празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны.
На территории воинских гарнизонов ВВО организованы гарнизонные патрули и патрули военной полиции.
В большинстве гарнизонов, а также на железнодорожных вокзалах, аэропортах и крупных транспортных узлах ведется совместное патрулирование с сотрудниками МВД России.
Для оперативного решения задач на территории воинских гарнизонов и воинских частей дежурят в круглосуточном режиме группы быстрого реагирования.
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