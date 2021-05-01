01.05.2021 (04:45)

В Забайкалье с участием Юнармейцев стартовала ежегодная патриотическая акция «Георгиевская ленточка»

В Забайкалье с участием юнармейцев регионального отделения всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» стартовала ежегодная акция «Георгиевская ленточка».

Так, в рамках акции юнармейцы отряда "Патриоты Забайкалья" с 1 по 9 мая раздадут на улицах Читы более пяти тысяч георгиевских ленточек.

Акция проходит под лозунгами: «Повяжи. Если помнишь!».

Как отмечают организаторы, главной целью акции является стремление во что бы то ни стало не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой одержал победу в самой страшной войне в истории человечества, чьими наследниками мы остаёмся, чем и кем должны гордиться, о ком помнить.

На сегодняшний день акция «Георгиевская ленточка» — это одна из самых поддерживаемых в обществе инициатив, связанных с празднованием Дня Победы. В мероприятии принимают участие свыше 100 юнармейцев.

Справочно: впервые акция «Георгиевская ленточка» стартовала в 2005 году к 60-летию Великой Победы.С тех пор акция стала традиционной и проводится ежегодно на средства общественных организаций, предприятий и государственного бюджета.

Георгиевская лента по внешнему виду и сочетанию цветов соответствует ленточке, которой обтянута орденская колодка к медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Ленточки, раздающиеся в рамках данной акции, называют георгиевскими. Георгиевская лента появилась при императрице Екатерине II вместе с орденом Святого Георгия — высшей воинской наградой Российской империи.

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