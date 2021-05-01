01.05.2021 (04:15)

Артисты ансамбля ВВО «Селенга» приняли участие в военно-патриотическом слете «Кубок Победы» в Бурятии

Военнослужащие ансамбля общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, приняли участие в военно-патриотическом слете «Кубок Победы» в Селенгинске. Данное мероприятие посвящено 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Военные артисты исполнили для гостей мероприятия песни военных лет, в частности, «Катюша», «От героев былых времен», «Казаки в Берлине», «Журавли», «Смуглянка», «Баллада о солдате», «День Победы». Также артистами были исполнены различные танцевальные номера.

В данном мероприятии приняли участие более 300 юных патриотов Кабанского и Прибайкальского районов Республики Бурятия, среди которых юнармейцы, кадеты, участники патриотических клубов и учащиеся средних образовательных школ.

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