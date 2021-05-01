01.05.2021 (06:00)

В отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении из Улан-Удэ открыта тематическая выставка «Мы победили»

Накануне великого праздника – 76-й годовщины Великой Победы, в библиотеке Улан-Удэнского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения открылась тематическая выставка «Мы победили». Ее уже посетило около 200 военнослужащих и лиц гражданского персонала соединения.

На выставке представлены книги о городах – героях, книги, рассказывающие о событиях тех лет, о тайнах Великой Отечественной войны, книги Памяти, художественная литература. Книжная экспозиция повествует о беззаветном героизме, о подвигах, совершенных нашими героями во имя Родины и ради защиты всего того, что нам дорого и свято.

Библиотекарь воинской части проводит беседу о празднике, книгах, представленных на выставке, знакомит с подвигами авторов этих произведений. Многие военнослужащие, заинтересовавшись рассказом библиотекаря, решили более тщательно изучить подвиги героев и получили книги для домашнего прочтения.



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