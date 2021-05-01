01.05.2021 (03:00)

Специалисты продовольственной службы приготовили пасхальное угощение для военнослужащих российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Пасхальное угощение для военнослужащих российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе

На основном пункте дислокации российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе специалисты продовольственной службы приступили к подготовке к празднованию Воскресения Христова. Накануне Пасхи для военнослужащих приготовили и освятили пасхальные куличи и пасхальные яйца.

После приготовления праздничного угощения помощник командующего РМК по работе с верующими военнослужащими отец Борис Гришин провел церемонию освящения куличей.

Всего для российских миротворцев поварами накануне Пасхи будет изготовлено около 2000 куличей, которые уже сегодня в течение дня будут доставлены на все 27 наблюдательных постов, расположенных как в Лачинском коридоре, так и по всей линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе и украсят праздничный стол.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Основу российского миротворческого контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

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