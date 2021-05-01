Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.05.2021 (01:00)

В Минобороны России стартовал конкурс на лучшие инновационные идеи в медицине

Сегодня стартует прием заявок на три Всероссийских конкурса научно-исследовательских работ среди граждан России в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации по направлению: «Инновационные технологии в медицине».

Организаторы конкурсов проводят отбор перспективных решений по 10 направлениям в области медицины, таким как: аддитивные технологии, инновационные клеточные технологии, биотехнические системы и технологии, инновации в области генной инженерии.

К участию приглашаются научные, инновационные, производственные группы и коллективы, способные к эффективной реализации перспективных проектов, а также физические и юридические лица.

Российским разработчикам и группам ученых предстоит раскрыть вопросы применения технологий искусственного интеллекта при диагностике широкого спектра заболеваний, в том числе неинфекционного характера, проведения лечебно-эвакуационных мероприятий.

Кроме того, авторам предлагается рассмотреть вопросы инновационных технологий профессионального отбора военнослужащих с учетом медико-биологических, психологических и педагогических аспектов.

Конкурсы будут проведены в три этапа. С 1 мая по 30 июня пройдет прием конкурсных работ, на втором этапе (с 1 июля по 31 июля) состоится предварительная оценка поступивших конкурсных работ, а на завершающем третьем этапе конкурсная комиссия в период с 1 по 31 августа определит победителей.

Всероссийские конкурсы проводятся в целях поиска в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации научно-исследовательских работ, а также мотивации талантливых специалистов к проведению инновационных исследований прикладного характера в инициативном порядке в рамках полномочий Минобороны России по государственной поддержке инновационной деятельности.

Справочно:

Общее руководство конкурсами осуществляет Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации. Организатором конкурсов выступает Военный инновационный технополис «ЭРА»

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков наградил сотрудников 25-го Государственного НИИ химмотологии Минобороны России государственными и ведомственными наградами
В Таджикистане завершилась вакцинация российских военнослужащих от коронавирусной инфекции
Более 4 тыс. человек ежедневно вакцинируют от коронавируса препаратом «Спутник V» в медицинских учреждениях ЮВО
В Военно-медицинской академии впервые провели диссекционный мастер-класс «Артроскопия коленного сустава: базовый курс»

Метки:
Медицина , Наука
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false