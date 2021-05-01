01.05.2021 (00:10)

Десантники Ульяновского отдельного гвардейского соединения ВДВ поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы

В рамках праздничных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г., и проводимой в соединениях, воинских частях и учреждениях Воздушно Десантных Войск, в г. Ульяновске, личным составом и представителями командования Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, совместно с ветеранскими и общественными организациями и юнармейцами, организовано поздравление с наступающим Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны и Воздушно Десантных Войск.

В ходе проведения мероприятия, представители командования соединения и воины «крылатой пехоты» поздравили с наступающим Днем Победы участника боев за Днепре и Свирской операции, освобождения Белоруссии, Венгрии, Австрии и Чехословакии АНЦИФЕРОВА Геннадия Владимировича (96 лет), ветерана Великой Отечественной войны КЛЕТНЕВА Павла Кузьмича (96 лет) прошедшего всю войну командиром артиллерийского орудия в составе 8-й воздушно-десантной бригады 9-й гвардейской воздушно-десантной армии.

Для них гвардейцы-десантники подготовили именные подарки, которые были вручены в торжественной обстановке у них дома.

В завершении мероприятия, во дворах ветеранов состоялись выступления музыкальной группы «Десантное братство, военного оркестра и личного состава Ульяновского соединения ВДВ с исполнением песен военных лет.

Среди исполненных произведений всем полюбившиеся песни «Катюша», «Смуглянка», «От героев былых времен», «Баллада о солдате», «День Победы» и другие.

Во время выступления группы Ульяновского гвардейского соединения ВДВ «Десантное братство» и военного оркестра прошла акция «Бессмертный полк», в ходе которой жители дома, в котором проживают ветераны, и жители близлежащих домов вышли на балконы с портретами своих родственников-участников Великой Отечественной войны и вместе исполнили песню «День Победы», тем самым поздравив ветеранов и отдав дань памяти воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В заключительной части поздравлений, гвардейцы-десантники прошли торжественным маршем под окнами ветеранов Великой Отечественной войны.

Воины-десантники всех, без исключения соединений, воинских частей и учреждений Воздушно-десантных войск по всей стране проводят поздравления ветеранов, в ходе которых военнослужащие ВДВ поздравляют ветеранов с Днем Великой Победы, проводят для них импровизированные военные мини-парады и концерты, дарят цветы и подарки.

Справочно:

Павел Кузьмич Клетнев (96 лет) – участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., гвардии сержант, всю войну прошел в составе 8-й воздушно-десантной бригады 9-й гвардейской Воздушно-десантной армии.

В августе 1942 года, в возрасте 18 лет, он был призван в Красную Армию

и направлен для обучения в Чебаркульскую артиллерийскую школу, после окончания которой, был направлен на фронт, под Ленинград, в 1106-й артиллерийский полк. В январе 1943 года участвовал в прорыве блокады Ленинграда.

В мае 1943 года был направлен для обучения на офицерские артиллерийские курсы под Свердловск, однако, в июле этого же года по Сталинскому приказу был направлен в Воздушно-десантные войска, в 8-ю воздушно-десантную бригаду

9-й гвардейской Воздушно-десантной армии, где ему, впоследствии, присвоили воинское звание сержанта и назначили командовать отделением.

В составе бригады прошел всю войну дорогами Белоруссии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. После окончания войны проходил службу также

в Чехословакии и Эстонии, а в марте 1947 года был демобилизован и вернулся в Казань, где проживает до настоящего времени.

37 лет Павел Кузьмич трудился начальником транспортного отдела Казанского электромеханического завода. В 77 лет вышел на пенсию. Его общий трудовой стаж составляет 56 лет.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями

«За оборону Ленинграда», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Вены», юбилейными медалями.

Ежегодно совершает прыжок с парашютом.

АНЦИФЕРОВА Геннадия Владимировича(96 лет).

Родился 23 декабря 1925 г. в с. Песчаное Восточно-Казахстанской области в семье потомственного сибирского казака. По окончанию 7 классов поступил в Алма-атинский техникум, откуда в январе 1943 г. был призван в ряды Красной Армии и направлен в Орловское пехотное училище. В июле 1943 г. по добровольному отбору был направлен в 19-ю, а затем в 5-ю воздушно-десантные бригады (г. Дмитров, г. Киржач).

В составе ВДВ участвовал в боевых сражениях на Днепре, в Свирской операции, освобождение Белоруссии, Венгрии, Австрии, Чехословакии.

С 1946 по 1950 гг. служил в 296 полку 98-й гв. Свирской краснознаменной ПДД, 37 ВДК на Дальнем Востоке (Манзовка).

В 1973 г., приказом Минстроя СССР был назначен главным инженерном Главульяновскстроя. Осуществлял инженерное обеспечение строительства промышленных и гражданских комплексов г. Ульяновска. В 1986 г. вышел на пенсию.

Награжден орденами "Отечественной войны" 2-й степени, "Славы" 3-й степени, "Трудового Красного Знамени"; медалями "За отвагу", "За взятия Вены", "За освобождения Белоруссии", "За победу над Германией".

Лауреат Государственной премии РСФСР.

Автор книг "Технология легкобетонных конструкций", " Трудное счастье строителя", "Наблюдения Ветерана", " Строители на просторах Симбирско-ульяновского края".

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице