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30.04.2021 (21:40)

С марта 2021 года военнослужащие Главного центра связи ГШ ВС РФ начнут подготовку к конкурсу «Уверенный прием».

С марта 2021 года военнослужащие Главного центра связи ГШ ВС РФ готовятся к участию в конкурсе по выучке подразделений и специалистов войск связи «Уверенный прием», проводимого в рамках «Армейский международных игр – 2021».

Для обеспечения подготовки команды, на базе стационарных узлов связи Главного центра связи с применением учебно-тренировочных комплексов, были развернуты полигоны, оснащенные современной техникой связи.

Личный состав, прошедший отборочный этап в подразделениях по направлениям IT-специалисты и радиотелеграфисты, в рамках конкурса совершенствует свои практические навыки, стремясь достичь наилучших результатов при отработке учебных задач на штатной технике. В ходе конкурса участники показывают свои навыки и мастерство по развертыванию и сварке ВОЛС, установлению служебной связи, настройке маршрутизатора и установке видеосвязи, а также по слуховому обмену радиограммами.

При проведении радиоориентирования участники конкурса, в полевых условиях, при полной экипировке, связисты пеленгуют и обнаруживают контрольные пункты, проходя общую дистанцию около пяти километров.

Все мероприятия подготовки проводятся под руководством и личным контролем начальника Главного центра связи ГШ ВС РФ полковника Боброва Сергея Владимировича.

На завершающем этапе, после проведения тренировок и подготовительных мероприятий, личный состав команд убывает для участия в конкурсе «Уверенный прием», проводимом в масштабе Вооруженных Сил Российской Федерации, где будет с честью защищать высокое звание лучших специалистов Главного центра связи ГШ ВС РФ.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Войска связи
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