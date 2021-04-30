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30.04.2021 (22:10)

Российские и белорусские офицеры вместе написали «Диктант Победы» в аудиториях Академии Генштаба

Российские и белорусские офицеры, которые совместно проходят обучение в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, приняли участие в написании исторического диктанта по событиям Великой Отечественной войны.

Около 500 слушателей, преподавателей и научных работников выполнили 25 тестовых заданий за 45 минут. Для этого были задействованы мультимедийные ресурсы центра военных игр и лекционных аудиторий.

Модераторами всероссийского проекта на площадках главного военного вуза страны выступили известный политолог и общественный деятель Вероника Крашенинникова, телеведущий и автор программы «Военная приемка» Алексей Егоров и историк, заведующий Центром истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН, Михаил Мягков.

"Диктант Победы" - международная акция, для проведения которой в этом году открыты тысячи площадок в России и 80 странах мира. Итоги будут подведены к 24 июня. Победителями станут те, кто не только правильно ответил на вопросы, но и уложился в минимальное время.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Генеральный штаб , Начальник Генерального штаба
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