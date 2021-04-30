30.04.2021 (22:00)

Сотрудники ВАИ Северного флота провели зантие по безопасности дорожного движения с североморскими школьниками

В главной базе Северного флота – Североморске на территории регионального управления военной автомобильной инспекции прошло профилактическое занятие по безопасности дорожного движения с учениками третьих классов средней общеобразовательной школы №12.

Сотрудники ВАИ рассказали детям о своей службе и о важности соблюдения правил дорожного движения, продемонстрировали фильмы о создании автомобильных войск ВС РФ и работе военной автоинспекции, показали своё специальное обмундирование и снаряжение.

Особенно впечатлило школьников оснащение патрульных автомобилей. Недавно на вооружение ВАИ Северного флота поступил комплекс контроля безопасности дорожного движения на базе микроавтобуса Форд-транзит.

Перед визитом к военным автоинспекторам с детьми был проведён урок рисования на тему безопасности дорожного движения. Свои рисунки третьеклассники подарили сотрудникам ВАИ Северного флота для организации выставки в административном здании.

Занятия с североморскими школьниками прошли в рамках профилактической акции Минобороны России по безопасности дорожного движения.

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