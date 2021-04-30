30.04.2021 (21:20)

Первый юнармейский фестиваль хореографического искусства прошел в Москве

В Центральном Доме «ЮНАРМИИ» прошёл первый «Юнармейский фестиваль хореографического искусства». Событие приурочили к Международному дню танца. Праздник инициирован в 1982 году Международным советом танца ЮНЕСКО. Эту дату предложил педагог и хореограф Пётр Гусев в память о родившемся в этот день французском балетмейстере, теоретике и реформаторе балета Жан-Жорже Новерре (1727—1810), вошедшем в историю как «отец современного балета».

На Фестиваль приехали несколько сотен юнармейцев – это сольные исполнители, а также участники коллективов из Москвы и Московской области. Ранее они прошли строгий отбор, который длился больше месяца. Для того, чтобы попасть на гала-концерт, нужно было отправить ролик со своим номером. А затем жюри решало, кто приедет в Главный штаб на первый «Юнармейский фестиваль хореографического искусства». В общей сложности в отборочном туре приняли участие около 1000 юнармейцев.

«Мы стараемся организовывать для юнармейцев различные мероприятия – это и спортивные игры, и интеллектуальные викторины и такие вот творческие танцевальные фестивали. Каждый участник Движения может проявить себя так, как он хочет. Мы открываем «окна возможностей» для подрастающего поколения. И в данном случае речь идёт не о соревнованиях, а о развитии творческого потенциала, общении с единомышленниками и зарождении настоящей дружбы. И это главный итог таких фестивалей! – подчеркнул начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ» трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, серебряный призёр Олимпийских игр Никита Нагорный.

Победителей определяли в 7 номинациях: классический танец, народный танец, современная и эстрадная хореография, детский танец, народно-стилизованный танец, спортивный танец и сольный номер.

В состав жюри вошли ведущие преподаватели детских музыкальных школ и школ искусств, преподаватели высших и средних специальных учебных заведений, заслуженные деятели искусств России, участники движения «ЮНАРМИЯ».

По результатам выступлений в номинации «классический танец» победил коллектив студии балета «Жете». В номинации «народный танец» отметили выступление коллектива «Казачий пляс». В номинациях «современная хореография» и «эстрадная хореография» лучшим признали номер «Никто кроме нас» юнармейского отряда «Кантемировец». В номинации «народно-стилизованный танец» первое место досталось хореографической студии «Серпантин», а в категории «детский танец» победу праздновал коллектив «Les points» с номером «Часики». В номинации «спортивный танец» отметили номер коллектива «Лидер». Лучше всех в номинации «сольный номер» выступила Мария Пригодич из школы «Марьина Роща».

«Я очень горжусь победой. Для меня это большое признание. Соревновалась я с лучшими коллективами Москвы и области. Конечно, волновалась, но смогла собраться и показать себя с лучшей стороны», – поделилась своими впечатлениями победительница.

Организаторы Фестиваля надеются, что он станет доброй традицией и собираются проводить его и в следующем году, но уже в федеральном масштабе.

Напомним, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «ЮНАРМИЯ» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах больше800 000 участников – самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице