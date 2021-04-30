30.04.2021 (21:00)

В Волгоградской области появились первые «Юнги ЮНАРМИИ»

Церемония посвящения прошла в присутствии парадных расчетов 20-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады, 177-ого полка морской пехоты Каспийской флотилии и 22-й отдельной бригады оперативного назначения войск национальной гвардии. Как пояснил начальник штаба Движения Волгоградской области Денис Харитонов, мальчишки и девчонки, ставшие «Юнгами ЮНАРМИИ» - это, своего рода, первопроходцы.

«Событие – очень знаковое. Это первый в истории региона прием в детско-юношеское движение по данному направлению. У нашего города большое военно-историческое наследие, которое есть кому продолжать. Техникум носит имя начальника штаба Волжской военной флотилии адмирала флота Николая Дмитриевича Сергеева. Той самой флотилии, участвовавшей в Сталинградской битве. И юнармейцы - курсанты техникума своими победами в учебе и спорте будут преумножать героические традиции русских моряков», - подчеркнул он.

Направление «Юнги ЮНАРМИИ» подразумевает насыщенный факультатив. Ребята будут активно изучать военно-морскую историю, строение кораблей, сплавляться по реке, ходить в походы и, конечно, участвовать в морских зарницах.

«Мы планируем запустить образовательные программы морской и речной направленности. Юнги уже есть в Севастополе, Астрахани, теперь появился отряд и в Волгограде. Для ребят, которые захотят в будущем связать свою судьбу с военно-морским флотом — это отличное подспорье. Ведь сейчас они получат необходимую базу, которая пригодится при зачислении в профильные ВУЗы, – рассказал начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ», трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, серебряный призер Олимпийских игр Никита Нагорный.

Церемония вступления в ряды «ЮНАРМИИ» проходила в особой атмосфере, поделилась впечатлениями Екатерина Васечкина. Клятву юнги зачитывали в присутствии инспектора Группы инспекторов объединенного стратегического командования Южного Военного Округа генерал- майора Александра Кулика.

«Было очень волнительно. Как говорится с корабля на бал. Ведь все это происходило на глазах у старших товарищей - военнослужащих, с которыми мы активно тренируемся и готовимся к главному празднику страны – 9 мая», - пояснила юнга.

В День Победы по Площади Павших Борцов города-героя пройдут три коробки юнармейцев. В каждой из них – лучшие представители Движения. Все они прошли серьезный отбор, во время которого учитывалось все – успехи в учебе, спорте и, конечно, строевой подготовке. Всего 129 мальчишек и девчонок.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице