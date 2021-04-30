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30.04.2021 (20:39)

Военнослужащие Новосибирского ракетного соединения приняли участие в ежегодной Всероссийской исторической акции «Диктант победы»

Основной целью мероприятия является сохранение исторической памяти, повышение уровня исторической грамотности общества, поощрение изучения истории Великой Отечественной войны.

Участникам «Диктанта Победы» предлагалось ответить на 25 вопросов, связанных с историческими событиями того времени, военной географией, фамилиями героев войны. На выполнение заданий было отведено 45 минут. Результаты диктанта станут известны в июне.

 «Диктант Победы» проводится для повышения исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи. Акция включена в перечень основных мероприятий Года памяти и славы в России.

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Метки:
РВСН
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