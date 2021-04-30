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30.04.2021 (20:10)

В армейском корпусе Балтийского флота прошло двусторонние тактические учения

На одном из полигонов Калининградской области военнослужащие мотострелковой дивизии армейского корпуса Балтийского флота выполнили более 50 учебно-боевых задач в рамках двустороннего тактического учения.

В ходе основного этапа учения военнослужащие отработали оборонительные и наступательные действия друг против друга, применяя тактику современного общевойскового боя. Военнослужащие отработали вопросы занятия опорных пунктов, противодействия диверсионно-разведывательным группам и беспилотным летательным аппаратам. Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, все действия выполнялись в зоне активного радиоэлектронного подавления

Кроме того, командирами подразделений были отработаны задачи по совершенствованию практических навыков в непрерывном управлении действиями подчиненных подразделений в бою, при отражении атак условного противника.

Учения длились в течении недели. К мероприятию привлечено около тысячи военнослужащих, более 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-72Б3, 122-мм самоходные гаубицы «МСТА-с», боевые машины пехоты БМП-2, 120-мм минометы, РСЗО «Град» а также комплексы беспилотных летательных аппаратов «Орлан», боевые вертолеты и истребители морской авиации флота.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот
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