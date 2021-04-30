30.04.2021 (19:50)

Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов осмотрел производственные мощности Средне-Невского Судостроительного Завода в Санкт-Петербурге.

Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов осмотрел производственные мощности Средне-Невского Судостроительного Завода в Санкт-Петербурге и обсудил с представителями Объединенной судостроительной корпорации и руководством этого предприятия вопросы серийного строительства кораблей проивоминной обороны проекта 12700.

В ходе посещения завода, Адмирал Николай Евменов в сопровождении Генерального директора Средне-Невского Судостроительного Завода Владимира Середохо, вице-президента Объединенной судостроительной корпорации Владимира Королёва совершил обход ряда цехов и, в частности, цех вакуумной инфузии, где создаются цельнолитые корпуса кораблей противоминной обороны проекта 12700. Главкому ВМФ были продемонстрированы все этапы уникальной отечественной технологии создания кораблей из композитных материалов.

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