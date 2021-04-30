30.04.2021 (17:32)

Российские военнослужащие в Таджикистане приступили к реставрации памятника танку ИС-2

Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане приступили к реставрации памятника танку ИС-2, установленного на площади Победы в Душанбе.

Ремонтная бригада выполнила работы по очистке прилегающей территории от травы и мусора. С помощью авторазливочных цистерн военнослужащие помыли постамент от пыли, провели очистку от следов коррозии, выполнили необходимые сварочные работы. В ближайшее время военнослужащие покрасят корпус боевой машины, смажут узлы, механизмы и обновят опознавательные знаки, а также выполнят ремонт пьедестала.

Справочно:

ИС-2 — советский тяжелобронированный танк периода Великой Отечественной войны. Он считался одним из мощнейших танков на то время в мире. Эти боевые машины сыграли большую роль в боях 1944–1945 годов, особенно отличившись при штурме городов.

201-я военная база в Таджикистане — крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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