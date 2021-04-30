30.04.2021 (18:55)

Военнослужащие ЦВО в Башкирии провели экскурсию по воинской части для юнармейцев

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) провели для юнармейцев экскурсию на бфазе Алкинского гарнизона (Республика Башкирия).

Ребята прошли инструктаж по мерам безопасности, им показали, из каких элементов состоит бронежилет и каска, а также научили правильно их надевать. После этого юноши и девушки отработали элементы стрельбы из учебных автоматов.

Мероприятие было организовано военным комиссариатом региона в рамках патриотического воспитания молодежи.

«Кто-то из вас сегодня впервые возьмет в руки автомат. Поздравляю вас с новым и интересным опытом в вашей жизни», — сказал военный комиссар республики полковник Михаил Блажевич, который приехал лично поддержать ребят.

Всего в боевых стрельбах приняли участие 110 юнармейцев.

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