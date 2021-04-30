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30.04.2021 (20:15)

Офицеры управления 15-й армии ВКС особого назначения выполнили учебные стрельбы из штатного оружия

В 15-й армии Воздушно-космических сил (ВКС) особого назначения прошло занятие по огневой подготовке по выполнению учебных стрельб из пистолета Макарова.

Более 70 офицеров управления объединения перед выполнением контрольных стрельб закрепили теоретические знания основ и правил стрельбы, поэтапно отработали каждый элемент комплекса действий при подготовке к выполнению стрельб, включая снаряжение магазина, изготовку к бою, смену огневой позиции разборку и сборку пистолета Макарова.

При выполнении учебных стрельб военнослужащим предстояло поразить мишень в виде грудной фигуры с расстояния 25 метров тремя выстрелами. Оценку «отлично» получили офицеры, набравшие 25 баллов из 30.

Занятие было организовано в строгом соответствии с Курсом стрельб из стрелкового оружия с соблюдением требований безопасности.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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