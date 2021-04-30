30.04.2021 (20:00)

Заместитель Министра обороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов принял участие в военно-патриотическом слете «Подвиг поколений»

Заместитель Министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов принял участие в военно-патриотическом слете Уральского федерального округа «Подвиг поколений».

«Регионы Урала внесли неоценимый вклад в разгром фашистской Германии и ее союзников. Соединения и воинские части, сформированные здесь, сражались под Москвой и Ленинградом, громили врага в Сталинградской и Курской битвах, форсировали Днепр, освобождали страны Восточной Европы», — сказал замглавы военного ведомства.

Форум «Подвиг поколений» открыл комплекс мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Генерал полковник Андрей Картаполов подчеркнул, что «мы должны предоставить молодому поколению все возможные инструменты развития. Молодежь необходимо увлекать спортом, наукой, техническим творчеством, социально полезной активностью».

В числе участников слета «Подвиг поколений» — Герои России, юнармейцы, волонтеры, врачи, представители общественных движений, организаций, разных отраслей экономики и социальной сферы, педагоги и ветераны.

В очном формате форума в Тюмени соберутся порядка 100 человек из всех регионов Уральского федерального округа. В онлайн-формате собралось более 4 тыс. человек на шести основных площадках регионов УФО с подключением 120 студий муниципальных образований.

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