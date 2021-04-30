30.04.2021 (19:45)

С 1 по 9 мая на территории храмового комплекса Главного храма ВС РФ пройдут масштабные мероприятия, посвященные Дню Победы

С 1 по 9 мая на территории храмового комплекса Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации пройдут масштабные мероприятия, посвященные Дню Победы.

Интересные выставки и масштабные концерты, творческие конкурсы и исторические реконструкции, мастер-классы и спортивные соревнования, участниками которых может стать каждый посетитель комплекса.

В рамках пасхальных мероприятий гости смогут посетить уникальную выставку увеличенных копий яиц Фаберже, среди которых представлены такие работы, как «Воскресение Христово» и даже яйцо с моделью яхты «Штандарт».

Зрители услышат знаменитых Гусляров России, а также выступление артистов Московского академического камерного хора, Государственного академического русского народного хора имени М.Е. Пятницкого и популярных русских фольклорных ансамблей.

С 3 по 7 мая Соборная площадь храмового комплекса превратится в большую концертную площадку, на которой выступят народная артистка России Тамара Гвердцители, женский хор Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, Православный хор инженерных войск, выпускники Московской консерватории имени П.И. Чайковского и Российской академии музыки имени Гнесиных, Государственный академический хореографический ансамбль «Берёзка» имени Н.С. Надеждиной, Московский государственный академический театр танца «Гжель», оркестр солистов ансамбля джазовой музыки фонда О. Лундстрема, а также артисты Московской областной филармонии, которые представят джазовую программу со звонницей.

8 мая на поле Победы пройдет масштабная историческая реконструкция Пражской наступательной операции 1945 года, а у стен Главного храма построятся участники военного парада на Красной площади в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

9 мая в течение всего дня на Соборной площади выступят артисты театра МХТ имени Горького, Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, Центрального военного оркестра, группа «Кватро» и Валерия Ланская, народная артистка России Хибла Герзмава, а также народный артист России Сергей Безруков.

У гостей комплекса будет уникальная возможность увидеть прямую трансляцию парада Победы на огромных экранах, специально построенных на Соборной площади.

Завершит праздничный марафон масштабный фейерверк в честь Дня Победы.

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