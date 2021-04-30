30.04.2021 (19:30)

Офицеры и курсанты Калининградского филиала Военно-морской академии посетили передвижную выставочную экспозицию Русского географического общества

Более 400 офицеров и курсантов Калининградского филиала Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Н.Г. Кузнецова» посетили передвижную выставочную экспозицию Русского географического общества (РГО), расположенную в Доме офицеров Балтийского флота.

Опытные экскурсоводы рассказали офицерам и курсантам филиала о значительном вкладе представителей РГО в изучение европейской части России, Дальнего Востока, Заполярья, а также о выдающихся исследователях.

Центральное место на выставке занял мультимедийный павильон о бронекатере «БК-31», а также поднятые специалистами Центра подводных исследований РГО со дна Финского залива артефакты времён Первой мировой и Великой Отечественной войн.

Один из разделов экспозиции посвящён маякам Балтийского моря. Особое внимание курсантов было уделено повествованию о самом старейшем российском маяке «Толбухин», построенном по указу Петра I в 1719 году.

Также познавательной для будущих офицеров стала выставка, посвящённая жёнам советских полководцев и военачальников, под общим названием «Хранившие семейное тепло».

Отдельный павильон выставки посвящён 60-й годовщине полёта первого космонавта Юрия Гагарина в космос.

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