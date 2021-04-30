Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.04.2021 (19:30)

Офицеры и курсанты Калининградского филиала Военно-морской академии посетили передвижную выставочную экспозицию Русского географического общества

Более 400 офицеров и курсантов Калининградского филиала Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Н.Г. Кузнецова» посетили передвижную выставочную экспозицию Русского географического общества (РГО), расположенную в Доме офицеров Балтийского флота.

Опытные экскурсоводы рассказали офицерам и курсантам филиала о значительном вкладе представителей РГО в изучение европейской части России, Дальнего Востока, Заполярья, а также о выдающихся исследователях.

Центральное место на выставке занял мультимедийный павильон о бронекатере «БК-31», а также поднятые специалистами Центра подводных исследований РГО со дна Финского залива артефакты времён Первой мировой и Великой Отечественной войн.

Один из разделов экспозиции посвящён маякам Балтийского моря. Особое внимание курсантов было уделено повествованию о самом старейшем российском маяке «Толбухин», построенном по указу Петра I в 1719 году.

Также познавательной для будущих офицеров стала выставка, посвящённая жёнам советских полководцев и военачальников, под общим названием «Хранившие семейное тепло».

Отдельный павильон выставки посвящён 60-й годовщине полёта первого космонавта Юрия Гагарина в космос.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Главнокомандующий ВМФ осмотрел инновационные разработки операторов 1-й научной роты ВУНЦ ВМФ
Юнармейцы посетили выставку в Адмиралтействе, посвященную 76-й годовщине Великой Победы
В Главном командовании Военно-Морского Флота состоялся «Диктант Победы»
Новейший корабль противоминной обороны «Петр Ильичёв» спущен на воду в Санкт-Петербурге

Метки:
Военно-Морской Флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false