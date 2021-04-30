Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.04.2021 (19:15)

Личный состав Энгельсского соединения дальней авиации принял участие во Всероссийской акции «Диктант Победы»

В Энгельсском соединении дальней авиации и в подчинённых воинских частях, дислоцированных в Калужской, Мурманской и Саратовской областях, прошла Всероссийская военно-патриотическая акция «Диктант Победы», посвященная событиям Великой Отечественной войны.

Основной целью мероприятия являлось популяризация знаний о военной истории России как основы для воспитания патриотических чувств у военнослужащих.

Для проведения акции были организованы специальные площадки, на которых участникам предстояло ответить на 25 вопросов: 20 из которых — общефедеральные, а пять — посвящены местной тематике. Вопросы были посвящены ключевым датам и событиям Великой Отечественной войны, военной географии, историческим личностям, литературным и художественным произведениям военной тематики, плакатам военной эпохи и другим темам. Диктант проходил в виде тестирования. На каждый вопрос было предложено четыре варианта ответа.

Мероприятие проходило под руководством заместителя командира соединения по военно-политической работе гвардии полковника Руслана Ахметжанова.

Всего в акции приняло участие около 3 тыс. военнослужащих.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Калужской области военнослужащие дальней авиации ответили на вопросы Диктанта Победы
Военнослужащие соединения военно-транспортной авиации в Твери приняли участие в написании Диктанта Победы
Военнослужащие дальней авиации провели специальные учения по видам обеспечения в Калужской области
Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского приняла участие в просветительско-патриотической акции «Диктант Победы»

Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false