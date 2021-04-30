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30.04.2021 (19:00)

В Калужской области военнослужащие дальней авиации ответили на вопросы Диктанта Победы

В Калужской области на базе авиационного полка дальней авиации военнослужащие и гражданский персонал приняли участие в написании Диктанта Победы на тему событий Великой Отечественной войны.

Участникам было предложено 25 вопросов, включающих в себя знания как военной истории, так и литературных и художественных произведений военной тематики. Акция проходила в формате тестирования, где на каждый вопрос было предложено четыре варианта ответов.

В написании диктанта также приняли участие члены семей военнослужащих, преподавательский состав школ и юнармейцы.

«Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы» — акция, главная цель которой пробудить интерес у российских и иностранных граждан к событиям героического прошлого России и дать возможность проверить свои знания истории», — сообщил временно исполняющий обязанности заместителя командира авиационного полка по военно-политической работе майор Иван Субботин.

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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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