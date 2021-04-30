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30.04.2021 (18:45)

Военнослужащие соединения военно-транспортной авиации в Твери приняли участие в написании Диктанта Победы

В соединении военно-транспортной авиации в Твери военнослужащие присоединись к международному проекту «Диктант Победы».

Написание диктанта проводилось на базе воинской части. В акции приняли участие офицеры управления, прапорщики, сержанты и военнослужащие срочной службы полка.

Участники отвечали на 25 вопросов на тему Великой Отечественной войны, включающих в себя вопросы по военной истории, а также вопросы по литературным и художественным произведениям на военную тематику.

Справочно:

Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны является международным проектом, который проводится в 80 странах мира. Целью диктанта является привлечение российских и иностранных граждан к изучению истории Великой Отечественной войны, повышение исторической грамотности населения, а также патриотическое воспитание молодежи.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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