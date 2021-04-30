30.04.2021 (18:30)

В Самаре начались репетиции участников парада Победы в парадной форме одежды



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Первая репетиция парадных расчетов Самарского гарнизона в форме одежды, в которой военнослужащие будут участвовать в параде Победы

На аэродроме Краж в Самаре прошла первая репетиция парадных расчетов Самарского гарнизона в военной форме одежды, в которой военнослужащие будут участвовать в параде Победы.

Парадные расчеты представлены военнослужащими более 10 воинских частей Центрального военного округа, а также представителями Росгвардии, ФСИН и МЧС России. В ходе тренировки отрабатывались синхронность и слаженность движений в парадном строю, а также ответ на приветствие командующего и принимающего парада.

В механизированную колонну входят пикапы УАЗ «Патриот», бронетранспортеры БТР-82А, реактивные системамы «Ураган» и «Град», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» и зенитные ракетные системы С-400 «Триумф».

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