30.04.2021 (18:15)

В армейском корпусе Балтийского флота продолжается вакцинация гражданского персонала и семей членов семей военнослужащих от COVID-19

В армейском корпусе Балтийского флота продолжается вакцинация личного состава, гражданского персонала и членов семей военнослужащих от коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день в объединении полностью прошли вакцинацию все участники парада Победы, военнослужащие, работающие на пунктах отбора на военную службу по контракту, личный состав подразделений. Всего — более 2,5 тыс. человек.

С начала вакцинации в первую очередь были привиты медицинские работники и личный состав, несущий боевое дежурство. Кроме того, в настоящее время добровольно вакцинируются гражданский персонал армейского корпуса и члены семей военнослужащих объединения.

Вакцинация проводится с помощью препарата «Гам-Ковид-Вак». Вакцина поступает в соединения и воинские части армейского корпуса в специальных термоконтейнерах с охлаждающими элементами, позволяющими поддерживать оптимальный температурный режим.

С января в воинских частях и соединениях сформированы бригады военных медиков. Они прошли специальную подготовку по проведению вакцинации. Прививка препаратом от короновируса проводится на добровольной основе с учетом состояния здоровья. Вакцинация проводится в два этапа с промежутком в 21 день.

После завершения вакцинации каждому участнику будет оформлен специальный сертификат о получении профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции.

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