30.04.2021 (18:00)

Психологи общеобразовательных организаций Минобороны России встретились в технополисе «ЭРА»

На три дня Военный инновационный технополис «ЭРА» стал учебной площадкой для повышения профессионального мастерства педагогов-психологов довузовских образовательных учреждений Минобороны России.

В сборе по обмену опытом работы с суворовцами, нахимовцами, кадетами и воспитанницами, проводимом Департаментом психологической работы Министерства обороны Российской Федерации, приняли участие более 85 специалистов из всех (32) общеобразовательных организаций Минобороны России.

Организация обучения с учетом этнических особенностей, психологическое сопровождение профессионального самоопределения учащихся, обеспечение адаптации к условиям особенной образовательной среды, психологическое просвещение всех субъектов учебного процесса — это лишь малая часть вопросов, которые были рассмотрены в ходе выступлений и мастер-классов.

Особое внимание уделено изучению различных форм психологической работы, направленной на формирование устойчивой мотивации воспитанников к военно-профессиональной деятельности, развитие качеств, необходимых для успешного овладения в будущем воинской специальностью.

Детально обсуждены методы работы с педагогическими коллективами образовательных организаций и с семьями учащихся.

В формате деловой игры участники сборов искали решения кейсов по разработке комплексной программы психологического сопровождения обучаемых в условиях новой коронавирусной инфекции, определения психологической готовности к обучению, системы оценки эффективности деятельности психологических служб общеобразовательных учреждений Министерства обороны Российской Федерации.

По итогам сбора специалисты получили сертификаты о повышении квалификации по теме: «Совершенствование работы педагогов-психологов в общеобразовательных организациях Минобороны России».

В завершении сбора традиционно проведен круглый стол по актуальным вопросам организации психологической работы в довузовских образовательных учреждениях, определены перспективы дальнейшего развития.

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