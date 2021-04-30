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30.04.2021 (17:30)

Более 1000 военнослужащих армейского корпуса Балтийского флота приняли участие в командно- штабной тренировке

В армейском корпусе Балтийского флота, дислоцированном на территории Калининградской области, завершилась командно-штабная тренировка (КШТ), проводившая под руководством командира объединения генерал-майора Андрея Рузинского.

Основная цель тренировки — совершенствование практических навыков командиров и начальников, слаженности органов управления по приведению подчиненных соединений и воинских частей в высшие степени боевой готовности, организации управления и взаимодействия при выполнении боевых задач.

Управление войсками (силами) производилось с полевых подвижных пунктов управления, а координация практических действий войск — через пункт управления штаба армейского корпуса.

В плановых мероприятиях боевой подготовки приняли участие более 1000 военнослужащих, было задействовано свыше 100 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот
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