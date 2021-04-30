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30.04.2021 (17:15)

На Балтийском флоте проведена профилактическая акция «За безопасность дорожного движения»

В соединениях и воинских частях Балтийского флота в апреле проведена профилактическая акция «За безопасность дорожного движения», в которой приняли участие должностные лица 262-й военной автомобильной инспекции.

С военнослужащими – владельцами личного автотранспорта, а также военными водителями были организованы конференции и занятия с участием представителей 262-й ВАИ, ГИБДД, военной прокуратуры, а также должностных лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию автомобильной техники, по знанию Правил дорожного движения, Уголовного кодекса Российской Федерации, Кодекса об административных правонарушениях.

Кроме того, сотрудниками ВАИ были проверены знания ПДД у военнослужащих, назначенных старшими машин для допуска их к исполнению служебных обязанностей.

Мероприятия акции были направлены на пропаганду соблюдения правил дорожного движения всеми категориями военнослужащих, с целью недопущения дорожно-транспортных происшествий.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , ВАИ
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