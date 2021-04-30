30.04.2021 (17:00)

Главнокомандующий ВМФ осмотрел инновационные разработки операторов 1-й научной роты ВУНЦ ВМФ

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Николай Евменов на базе Военно-морского политехнического института Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия» осмотрел инновационные технические разработки операторов 1-й научной роты ВУНЦ ВМФ.

Главкому были представлены разработки операторов научной роты в таких инновационных направлениях, как развитие информационных, управляющих и навигационных систем, развитие методов контроля технического состояния корабельных машин и механизмов, совершенствование систем электродвижения кораблей и судов ВМФ, создание новых методов анализа, мониторинга и диагностирования сложных технических систем, повышение безопасности системы автоматики ядерных энергетических установок, повышение скрытности подводных объектов военного назначения, повышение безопасности корабельного ядерного реактора.

Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов по итогам осмотра разработок и общения с операторами отметил, что «вопрос развития научной деятельности научной роты должен находиться в постоянном поле внимания соответствующих руководителей и начальников, так как эффективность функционирования этого подразделения уже успешно доказана на практике. Необходимо анализировать, обобщать и распространять этот хороший опыт».

В целях выполнения комплекса научно-прикладных задач по научному обоснованию строительства, развития и применения сил (войск) Военно-Морского Флота, военно-научного сопровождения создания образцов военной техники, на базе ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» на постоянной основе проводятся исследования операторов 1-ой научной роты по 19 научным направлениям. В организации деятельности операторов научной роты принимают участие 26 докторов наук и 37 кандидатов наук.

За год службы в научной роте операторы достигают высоких результатов в научной деятельности. Труды по результатам произведённых ими исследований неоднократно награждались на форумах, конференциях и конкурсах, проводимых Министерством обороны Российской Федерации и Министерством образования и науки РФ.

Многими выпускниками научной роты заинтересовались предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Часть выпускников продолжают заниматься научной деятельностью в интересах Министерства обороны РФ в воинском звании «лейтенант».

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