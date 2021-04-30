30.04.2021 (16:45)

Ремонтно-восстановительные подразделения общевойсковой армии ЗВО завершили подготовку техники к параду Победы в Воронеже

Военнослужащие ремонтно-восстановительных подразделений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) завершили подготовку техники к параду Победы в городе воинской славы Воронеже.

Военнослужащие провели полную диагностику военной и специальной техники, нанесли на нее более 500 кг нового лакокрасочного покрытия, а также поменяли расходные материалы и нанесли праздничный логотип — красную звезду на фоне георгиевской ленты.

На параде Победы в Воронеже будут представлены самоходные орудия «Нона-СВК», буксируемую миномётные комплексы «Сани», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», комплексы радиоэлектронной борьбы «Палантин-А», радиорелейные станции Р-416ГМ и Р-431АМ, а также машины повышенной защищённости «Тайфун», «Тигр» и «Рысь».

Всего в параде Победы в столице Центрального Черноземья будет задействовано 86 единиц военной и специальной техники.

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