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30.04.2021 (16:00)

В ЦВО пройдут чествования ветеранов Великой Отечественной войны перед Днем Победы

В Центральном военном округе (ЦВО) пройдут чествования маломобильных ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Екатеринбурге.

Парадные расчеты ЦВО Екатеринбургского гарнизона отправятся к местам проживания фронтовиков. Для них будут организованы мини-парады с торжественным прохождением роты Почетного караула и концерты Ансамбля песни и пляски ЦВО.

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Метки:
Центральный военный округ
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