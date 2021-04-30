30.04.2021 (16:00)
В ЦВО пройдут чествования ветеранов Великой Отечественной войны перед Днем Победы
В Центральном военном округе (ЦВО) пройдут чествования маломобильных ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Екатеринбурге.
Парадные расчеты ЦВО Екатеринбургского гарнизона отправятся к местам проживания фронтовиков. Для них будут организованы мини-парады с торжественным прохождением роты Почетного караула и концерты Ансамбля песни и пляски ЦВО.
Новости по теме:
Военные автоинспекторы ЦВО в Кировской области провели акцию «За безопасность дорожного движения» с дошкольниками
Курсанты Челябинского филиала Военно-воздушной академии приняли участие во Всероссийской акции «Диктант Победы»
Метки: