30.04.2021 (15:45)
Военные автоинспекторы ЦВО в Кировской области провели акцию «За безопасность дорожного движения» с дошкольниками
В преддверии майских праздников военные автоинспекторы Центрального военного округа (ЦВО) территориального подразделения ВАИ, дислоцированного в Кировской области, провели встречу с дошкольниками в рамках акции «За безопасность дорожного движения».
В ходе встречи сотрудники ВАИ ЦВО рассказали ребятам о правилах безопасного поведения на дороге, акцентировав внимание на необходимость обязательного использования световозвращающих элементов на одежде и аксессуарах в темное время суток.
В завершение мероприятия военнослужащие предоставили ребятам возможность посидеть и сфотографировать в патрульном автомобиле.
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