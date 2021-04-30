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30.04.2021 (15:30)

В парке «Патриот» 1 мая пройдет ретро-парад «Под Знаменем Победы»

1 мая в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» пройдет ретро-парад «Под Знаменем Победы», на котором будет представлено около 20 действующих единиц военной исторической техники.

Специально для всех гостей и посетителей парка в одном месте будет собрано около 20 действующих единиц техники первой половины XX века. Среди них: бронеавтомобили, мотоциклы, автомобили производства СССР.

Кроме того, на объектах парка «Патриот» будут организованы мастер-классы, выставки, тематические экспозиции и динамический показ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Парк Патриот
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