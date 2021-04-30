30.04.2021 (13:00)

Центральный военный оркестр даст концерт для ветеранов Великой Отечественной войны и участников парада Победы

1 мая в честь празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне постоянный участник фестиваля «Спасская башня», его визитная карточка — Центральный военный оркестр Минобороны России выступит в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

Главный военно-музыкальный коллектив Вооружённых Сил Российской Федерации в честь Дня Великой Победы даст концерт в Большом зале консерватории, зрителями которого станут ветераны Великой Отечественной войны и участники парада Победы на Красной площади.

Со сцены прозвучат марши, вальсы и песни военных лет: вальс «В городском саду» (М. Блантер), пасодобль «Рио-Рита» (Э. Сантеухини), танго «Утомлённое солнце» (Е. Петерсбурский), «Весёлый танец» /«Матросский танец»/ (И. Дунаевский), Марш гвардейцев-миномётчиков (С. Чернецкий), марш «Капитан Гастелло» (Н. Иванов-Радкевич), марш «Часовые неба» (В. Волков) и многие другие знакомые и дорогие русскому сердцу мелодии.

За дирижёрским пультом в этот праздничный день будут: начальник Военно-оркестровой службы Вооружённых Сил РФ – главный военный дирижёр заслуженный артист РФ генерал-майор Тимофей Маякин, начальник Центрального военного оркестра Минобороны России заслуженный артист РФ полковник Сергей Дурыгин и дирижёр оркестра подполковник Константин Петрович.

Справочно:

Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации — один из самых известных военных оркестров мира. Его по праву можно назвать звучащей эмблемой Вооружённых Сил, национальным достоянием России.

Оркестр осуществляет музыкальное обеспечение мероприятий, проводимых высшим командованием Вооружённых Сил РФ, а также исполняет самостоятельные концертные программы в лучших залах России.

Оркестр достойно представляет отечественную культуру на международных военно-музыкальных фестивалях и фестивалях искусств. Коллективом создана золотая антология русской военной музыки — это более 500 музыкальных записей, хранящихся в Госфонде телевизионных и радиопрограмм. Ныне звучащая эталонная запись Государственного гимна Российской Федерации осуществлена Центральным военным оркестром Минобороны России.

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