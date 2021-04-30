30.04.2021 (17:45)

Военнослужащие ВДВ поздравили 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны с Днем Великой Победы

30 апреля в рамках праздничных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и проводимых в соединениях, воинских частях и учреждениях ВДВ, представителями командования Воздушно-десантных войск было организовано поздравление с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны и ВДВ Семёна Исааковича Кантора, проходившего службу под началом легендарного командующего Воздушно-десантными войсками генерала армии Василия Филипповича Маргелова.

Войну Семйн Исаакович прошел от курсанта Мичуринского военного инженерного училища и Военного института иностранных языков Красной Армии до переводчика стрелкового полка и закончил ее в Чехословакии в звании младшего лейтенанта ВДВ.

В ходе проведения мероприятия военнослужащие поздравили ветерана-десантника с наступающим Днем Победы, вручили подарки от командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова.

В завершение мероприятия состоялось выступление коллектива Ансамбля песни и пляски ВДВ во дворе дома ветерана с исполнением танцевальных номеров и песен военных лет в форме времен Великой Отечественной войны.

Во время выступления ансамбля была проведена акция «Бессмертный полк», в ходе которой жители дома, в котором проживает Семён Исаакович, и жители близлежащих домов вышли на балконы с портретами своих родственников – участников Великой Отечественной войны и вместе с ансамблем исполнили песню «День Победы», тем самым поздравив ветерана и отдав дань памяти воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Справочно:

Семён Исаакович Кантор родился 14 ноября 1924 года в Каменец-Подольский (Украинская ССР).

В 1941 году в возрасте 17 лет пошел добровольцем рыть противотанковые рвы под Смоленском (Ярцево). При наступлении группы армий «Центр» танковых войск Гудериана, отступили пешком до Москвы. Эвакуирован вместе с семьей на Алтай.

В 1942 в городе Бийск окончил Мичуринское военное инженерное училище. Отсюда был призван на фронт.

В марте 1943 года после прохождения комиссии в составе группы курсантов был направлен в Яхрому, где стал сапером 18 гвардейской воздушно-десантной бригады.

В марте 1944 г. направлен в Военный институт иностранных языков Советской Армии, где после 6 месяцев обучения стал переводчиком батальона в звании младшего лейтенанта ВДВ.

В январе 1945 г. стал переводчиком полка. В этой должности прошел всю войну. Допрашивал немецких пленных во время операций по освобождению Венгрии и Чехословакии, взятию Вены.

В конце апреля 1946 г. был демобилизован, вернулся в Москву, поступил в Московское высшее техническое училище имени Н.Э. Баумана.

После окончания института вместе с женой уехал на освоение целины в Казахстан. Стал директором совхоза Алтайского в Кокчетаве. Затем вернулся в Москву и работал в 1-м автобусном парке, откуда и ушел на пенсию.

В 2019 году принимал участие в торжественном приеме по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, где лично получил поздравление от Президента РФ.

Воинское формирование, в котором закончил войну: 357-й гвардейский ордена Суворова II степени стрелковый полк, 114-й гвардейской Венской Краснознаменной стрелковой дивизии.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Вены».

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