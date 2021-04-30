30.04.2021 (15:00)

Минобороны России определило основные направления повышения качества военного обучения для студенческой молодёжи

Военные учебные центры обладают высоким потенциалом дальнейшего развития, Минобороны России наметило несколько основных направлений этой работы, заявил статс-секретарь – замминистра обороны РФ Николай Панков, выступая в пятницу на Всероссийской научно-практической конференции по актуальным вопросам взаимодействия военного ведомства и гражданской высшей школы.

«Первое направление — расширение доступности военного обучения для студенческой молодёжи», — сказал Николай Панков.

По его словам, будет продолжена работа по созданию новых военных учебных центров, и, прежде всего, в субъектах РФ, в которых нет подразделений военной подготовки. Их сегодня — 36.

«Для этого имеются все необходимые инструменты: нормативная правовая база, выработанный и проверенный на практике механизм реализации данных подходов», — добавил замглавы военного ведомства.

При этом Николай Панков отметил, что есть вузы, в которых уже созданы все условия для организации военной подготовки.

«Создание военных учебных центров в вузах, по нашему мнению, должно стать первым этапом совместной работы в 2021–2022 годах», — отметил статс-секретарь – заместители Министра обороны.

Николай Панков назвал принципиально важным сохранить существующий в настоящее время механизм и порядок создания новых военных учебных центров, предусматривающий анализ возможностей вуза по организации качественной военной подготовки, оценку учебно-материальной базы. Эту работу должны проводить совместно Минобороны и Министерство науки и высшего образования.

«Решение о создании военных учебных центров нам кажется по-прежнему целесообразным принимать на Коллегии Минобороны с участием представителей Министерства науки и высшего образования и с заслушиванием ректоров вузов. Возможно, данный вопрос следует рассматривать и на Коллегии Министерства науки и высшего образования», — сказал замглавы военного ведомства.

Ещё одним основным направлением работы он назвал совершенствование организации военной подготовки и качества реализации её программ. «Здесь важно обеспечить непрерывный процесс коррекции программ военной подготовки и учебно-полевых сборов, наращивание практической составляющей военного обучения с учётом опыта практической деятельности Вооружённых сил. В целях координации образовательной деятельности военных учебных центров, обеспечения качества программ военной подготовки и развития их содержания стоило бы подумать о создании учебно-методического объединения военных учебных центров», - сказал Панков. Ещё одно направление работы, по его словам, - обеспечение единства обучения и воспитания обучающихся в военных учебных центрах.

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