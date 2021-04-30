30.04.2021 (14:45)

Военное обучение проходят студенты более 100 российских вузов

Военное обучение проходят студенты 104 российских вузов, сообщил статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ Николай Панков, выступая на Всероссийской научно-практической конференции по актуальным вопросам взаимодействия военного ведомства и гражданской высшей школы.

«В настоящее время военное обучение проходят студенты 104 федеральных государственных образовательных организаций на базе 96 военных учебных центров и военного вуза», — сказал замминистра обороны.

Он отметил, что в военных учебных центрах обучаются мотивированные студенты, прошедшие жесткий конкурсный отбор по успеваемости, физической подготовке, состоянию здоровья и морально-психологическим характеристикам.

«Занятия ведут квалифицированные преподаватели. Все они имеют войсковой опыт, 20% являются участниками боевых действий, каждый третий — награждён государственными наградами, 18% — имеют ученые степени и звания», — сообщил Николай Панков.

Он отметил, что военные учебные центры оснащены современной учебно-материальной базой, образцами вооружения и военной техники, тренажёрами, электронными учебниками и пособиями, разработанными Минобороны России. Они позволят осуществлять учебный процесс в едином образовательном пространстве с военными вузами.

«Большое внимание уделяется практической составляющей обучения. Для проведения занятий используются полигоны соединений и воинских частей. Военно-полевые сборы проводятся на учебно-материальной базе воинских частей в форме практических упражнений и тренировок как в индивидуальном порядке, так и в составе расчётов, экипажей и подразделений. С 2020 года их основным содержанием на завершающем этапе обучения стало проведение тактического учения», — сказал статс-секретарь – заместитель Министра обороны.

Николай Панков также сообщил, что студенты военных учебных центров активно вовлечены в военно-патриотическую и поисковую работу, участвуют в экспедиционной деятельности, в том числе под эгидой Русского географического общества и экспедиционного центра Минобороны России, участвуют в международных и всероссийских олимпиадах курсантов военных вузов.

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