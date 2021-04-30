30.04.2021 (14:30)

По итогам Всероссийской научно-практической конференции «Военная подготовка студентов — новые возможности и перспективы» принята декларация

По итогам Всероссийской научно-практической конференции «Военная подготовка студентов — новые возможности и перспективы», которая прошла сегодня в подмосковной Кубинке, принята декларация.

Согласно документу, приоритетными направлениям развития системы военной подготовки решено «считать расширение доступности военного обучения для студенческой молодёжи путём создания военных учебных центров (ВУЦ) при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, в первую очередь, в субъектах РФ, в которых студенты не имеют доступа к военному обучению».

Среди задач — организация обучения на базе действующих ВУЦ и вузах Минобороны России с учётом мобилизационной потребности Вооружённых Сил РФ, создание учебно-методического объединения ВУЦ в целях координации их деятельности по организации военной подготовки граждан и обеспечения её эффективности и качества, совершенствование нормативного правового регулирования системы военной подготовки и деятельности ВУЦ.

Предписывается совершенствовать организацию учебных и учебно-полевых сборов в целях наращивания практической составляющей военного обучения, проведения тактических учений и использования учебно-материальной и полевой базы воинских частей, военно-учебных заведений и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В числе приоритетов — обеспечение укомплектованности ВУЦ вооружением и военной техникой на уровне не ниже 95%, развитие материально-технической базы ВУЦ, форм и способов организации военного обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий.

Решено расширять взаимодействия между студенческой и армейской молодёжью посредством участия студентов, обучающихся в ВУЦ, в проектах и мероприятиях, проводимых под эгидой Минобороны России и других федеральных органов исполнительной власти, в том числе в Военном инновационном технополисе «ЭРА», в международных военно-технических форумах, армейских играх, всеармейских олимпиадах, спортивных состязаниях и других мероприятиях.

Ещё одно направление работы — развитие проектов военно-патриотической направленности, способствующих привитию студентам, обучающимся в ВУЦ, военно-профессиональных навыков, формованию у них активной жизненной позиции, созданию условий для развития государственного мышления, отстаивания национальных интересов России и готовности к достойному служению Отечеству.

Среди приоритетов — создание центров юнармейской подготовки при ВУЦ — домов «Юнармии» — и реализации на их базе программ дополнительного образования для юнармейцев, расширение взаимодействия с довузовскими образовательными учреждениями и вузами Минобороны России, учебно-методическими центрами военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард».

Участники конференции поддерживают декларацию «и выражают твёрдое намерение принять исчерпывающие меры для реализации приоритетных направлений развития системы военной подготовки».

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