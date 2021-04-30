30.04.2021 (12:30)

В России за последние пять лет создано 28 новых военных центров для профильной подготовки студентов

В России за последние пять лет создано 28 новых военных центров для профильной подготовки студентов, сообщил статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ Николай Панков, выступая на Всероссийской научно-практической конференции по актуальным вопросам взаимодействия военного ведомства и гражданской высшей школы.

«За последние пять лет создано 28 новых военных учебных центров, в том числе 12 — в регионах Сибири, Дальнего Востока и Севера», — сказал Николай Панков.

Единые структурные подразделения — военные учебные центры были сформированы в 2017–2019 годах на базе военных кафедр, факультетов военного обучения и учебных военных центров. В них реализуются все программы военной подготовки: офицеров запаса и кадра, солдат, матросов, сержантов и старшин запаса.

Ещё одной новацией статс-секретарь – замминистра обороны назвал организацию межвузовского военного обучения.

«Студенты вузов, в которых отсутствуют подразделения военной подготовки, могут обучаться на базе военных учебных центров близлежащих образовательных организаций или военно-учебных заведений Министерства обороны», — сказал Николай Панков.

Он отметил, что отечественная система военной подготовки гражданской высшей школы вот уже 95 лет является важным элементом кадрового и мобилизационного обеспечения военной организации России.

«Аналогичная подготовка ведется многими странами мира, но российская система военного обучения по праву считается лучшей. Она динамично развивается. Только за последние годы произошли значительные изменения её организации и деятельности», — добавил заместитель Министра обороны.

Николай Панков, в частности, напомнил, что организован новый вид военного обучения — подготовка солдат, матросов, сержантов и старшин запаса. Был выработан новый механизм, позволяющий давать студентам военную подготовку, не призывая их в последующем на военную службу.

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