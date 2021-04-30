Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.04.2021 (12:00)

До конца текущего года в России будет создано ещё 36 учебно-методических центров «Авангард»

До конца текущего года в России будет создано ещё 36 учебно-методических центров «Авангард», в которых курсы начальной военной подготовки будут проходить и девочки. Об этом сообщил Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, выступая на Всероссийской научно-практической конференции по актуальным вопросам взаимодействия Минобороны и гражданской высшей школы.

«Сейчас по всей стране строятся центры «Авангард». Школьники проходят недельный курс военной подготовки. Таких центров по стране уже 27, и до конца года их будет еще 36 с общим охватом в пределах 250–300 тыс. школьников», — сказал глава военного ведомства.

«Надеемся, — продолжил Министр обороны, — что в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего такие центры для школьников появятся во всех городах с населением 100 тыс. человек и выше. Уверен, что у нас сегодня уже возникла серьезная потребность в этих центрах».

По словам Сергея Шойгу, есть огромное количество заявок от разных школ, и что не менее важно, — девочки хотят учиться.

«Поэтому сейчас идёт строительство двух корпусов специально для девочек. Надеюсь, что с 1 сентября наши девочки уже пойдут в центры, которые работают круглогодично, независимо от сезона. Помимо этого, летом мы добавляем еще от 1,5 до 2 тыс. лагерей, которые одновременно являются лагерями отдыха и военной подготовки», — сказал Министр обороны.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Министр обороны Российской Федерации вручил премию «Армеец года» по случаю 98-летия ЦСКА
Министр обороны России провел переговоры с главой военного ведомства Таджикистана
Глава российского военного ведомства выступил на заседании Совета министров обороны государств-участников ОДКБ в Таджикистане
Войска Южного военного округа и ВДВ приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации после участия в межвидовом учении в Крыму

Метки:
Министр обороны
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false