30.04.2021 (11:45)

Министр обороны России призвал расширить доступность военного образования

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу призвал расширить доступность военного образования в интересах улучшения качества образования студенческой молодёжи, повышения привлекательности вуза для абитуриентов.

«Важно продолжить контакты Министерства обороны и высшей школы по расширению доступности военного обучения для студенческой молодёжи. Тем более что в вопросах сотрудничества у нас имеются существенные наработки и взаимная заинтересованность. Во-первых, военное обучение повышает привлекательность вуза для абитуриентов, а для студентов — является ещё одним стимулом улучшить качество своего образования», — сказал Сергей Шойгу, выступая на Всероссийской научно-практической конференции по актуальным вопросам взаимодействия Министерства обороны и гражданской высшей школы.

Поясняя, как это работает, Министр обороны отметил, что нынешняя молодёжь растёт активной, любознательной, восприимчивой.

«Молодые люди искренне участвуют в патриотических акциях, волонтёрском и юнармейском движении. Они неравнодушны к вопросам экологии. Неуклонно растёт молодёжное крыло Русского географического общества и участие юного поколения в проводимых им акциях — Географическом диктанте, археологических экспедициях, мероприятиях по очистке Арктики, охране редких животных и птиц», — сказал глава военного ведомства.

Так и студенты, которые обучаются в военных учебных центрах, участвуют в проектах, международных военно-технических форумах, армейских играх и всеармейских олимпиадах, приобретают новые знания, умения и навыки, добавил Сергей Шойгу.

«Закономерно, что после этого молодые люди стремятся повысить планку в основной учёбе», — отметил Министр обороны.

По оценке Сергея Шойгу, подразделения военной подготовки вузов уже сегодня стали форпостом военно-патриотического и физического воспитания студентов и имеют хороший потенциал для дальнейшего развития.

«Налажено тесное взаимодействие с нашими довузовскими образовательными учреждениями, организована поддержка юнармейского движения и сети учебно-методических центров военно-патриотического воспитания «Авангард», — сказал глава военного ведомства.

Министр обороны сообщил, что после пленарного заседания у участников конференции будет возможность ознакомиться с работой такого центра в парке «Патриот».

«Но, пожалуй, самое главное заключается в том, что, имея за плечами подготовку по военно-учётной специальности, юноши начинают трудовую деятельность сразу после окончания вуза, без перерыва на службу в армии. Это снижает отток молодёжи из регионов, подстёгивает профессиональную самореализацию и способствует решению кадровых задач на предприятиях оборонной промышленности и реального сектора экономики», — отметил Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства, в частности, напомнил, что с 2013 года в Вооружённых Силах созданы научные, а с 2018 — научно-производственные роты, в которых лучшие студенты сразу после окончания вуза трудятся по специальности, одновременно исполняя воинскую обязанность. Сейчас восемь научных рот действуют на базе Военного инновационного технополиса «ЭРА».

«Впоследствии многие молодые люди, прошедшие военную службу в них, продолжают научно- исследовательскую работу в Вооружённых Силах и на предприятиях оборонной промышленности. Сегодня система военной подготовки не только успешно функционирует по своему прямому назначению — в интересах кадрового и мобилизационного обеспечения армии и флота, но и является эффективным инструментом для решения задач гражданских вузов и предприятий оборонно-промышленного комплекса. И эту систему целесообразно развивать», — заключил Министр обороны.

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