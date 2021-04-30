Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.04.2021 (11:30)

Военные специальности без отрыва от учёбы осваивают свыше 60 тыс. российских студентов

Студенты и выпускники вузов получили право самостоятельно выбирать, каким образом исполнить конституционный долг по защите Отечества, — пройти службу по призыву, контракту, либо без отрыва от учёбы освоить военную специальность. В настоящее время такое обучение проходят более 60 тыс. студентов из 104 вузов страны». Об этом сообщил Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, выступая на Всероссийской научно-практической конференции по актуальным вопросам взаимодействия Минобороны и гражданской высшей школы.

Глава военного ведомства напомнил, что с 2013 года в образовательных организациях создана многофункциональная система подготовки квалифицированных специалистов в интересах обороны страны. Кроме традиционного обучения офицеров запаса, развёрнута профподготовка сержантов, старшин, солдат и матросов запаса.

Сергей Шойгу отметил, что в марте Президент России Владимир Путин дал поручение продолжить совершенствование системы военной подготовки студентов.

«В Послании Федеральному Собранию он ещё раз подчеркнул, что качественное укрепление Вооружённых Сил невозможно без развития военного образования — как военно-учебных заведений, так и военных учебных центров при гражданских вузах. Сегодняшняя конференция — это важный шаг на пути решения этой задачи», — сказал Министр обороны.

Глава военного ведомства добавил, что обсудить данные вопросы в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» собрались ректоры и студенты ведущих вузов страны, представители федеральной и региональной власти, Министерства науки и высшего образования, оборонно-промышленного комплекса.

Сергей Шойгу сообщил, что в режиме прямого включения на связи находятся делегаты из 400 высших учебных заведений страны.

В ходе конференции, сказал Министр обороны, необходимо провести всесторонний анализ современного состояния системы военного обучения в гражданских вузах, дать объективную оценку её работы, наметить пути дальнейшего развития военных учебных центров.

«Основную работу в части деятельности гражданских вузов организует Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. У нас выстроена тесная система взаимодействия, поскольку точек соприкосновения очень много. А главное — имеется большой практический потенциал её дальнейшего развития», — отметил глава военного ведомства.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Министр обороны Российской Федерации вручил премию «Армеец года» по случаю 98-летия ЦСКА
Министр обороны России провел переговоры с главой военного ведомства Таджикистана
Глава российского военного ведомства выступил на заседании Совета министров обороны государств-участников ОДКБ в Таджикистане
Войска Южного военного округа и ВДВ приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации после участия в межвидовом учении в Крыму

Метки:
Министр обороны
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false