30.04.2021 (11:30)

Военные специальности без отрыва от учёбы осваивают свыше 60 тыс. российских студентов

Студенты и выпускники вузов получили право самостоятельно выбирать, каким образом исполнить конституционный долг по защите Отечества, — пройти службу по призыву, контракту, либо без отрыва от учёбы освоить военную специальность. В настоящее время такое обучение проходят более 60 тыс. студентов из 104 вузов страны». Об этом сообщил Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, выступая на Всероссийской научно-практической конференции по актуальным вопросам взаимодействия Минобороны и гражданской высшей школы.

Глава военного ведомства напомнил, что с 2013 года в образовательных организациях создана многофункциональная система подготовки квалифицированных специалистов в интересах обороны страны. Кроме традиционного обучения офицеров запаса, развёрнута профподготовка сержантов, старшин, солдат и матросов запаса.

Сергей Шойгу отметил, что в марте Президент России Владимир Путин дал поручение продолжить совершенствование системы военной подготовки студентов.

«В Послании Федеральному Собранию он ещё раз подчеркнул, что качественное укрепление Вооружённых Сил невозможно без развития военного образования — как военно-учебных заведений, так и военных учебных центров при гражданских вузах. Сегодняшняя конференция — это важный шаг на пути решения этой задачи», — сказал Министр обороны.

Глава военного ведомства добавил, что обсудить данные вопросы в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» собрались ректоры и студенты ведущих вузов страны, представители федеральной и региональной власти, Министерства науки и высшего образования, оборонно-промышленного комплекса.

Сергей Шойгу сообщил, что в режиме прямого включения на связи находятся делегаты из 400 высших учебных заведений страны.

В ходе конференции, сказал Министр обороны, необходимо провести всесторонний анализ современного состояния системы военного обучения в гражданских вузах, дать объективную оценку её работы, наметить пути дальнейшего развития военных учебных центров.

«Основную работу в части деятельности гражданских вузов организует Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. У нас выстроена тесная система взаимодействия, поскольку точек соприкосновения очень много. А главное — имеется большой практический потенциал её дальнейшего развития», — отметил глава военного ведомства.

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