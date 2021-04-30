Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.04.2021 (13:15)

Более 5 тыс. военнослужащих общевойсковой армии ЗВО приняли участие в написании Диктанта Победы

Свыше 5 тыс. военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) совместно с участниками подшефных отрядов Юнармии и кадетским корпусом приняли участие в написании Диктанта Победы, посвященного событиям Великой Отечественной войны.

Участники акции ответили на вопросы о первых сражениях войны: Смоленском сражении, Вяземской и Орловско-Брянской операциях, а также преступлениям фашистских захватчиков против граждан СССР.

Всего диктант состоял из 25 заданий: 20 — на общую военно-историческую тему, 5 — по региональной тематике. Многие вопросы освещались в художественных произведениях военной тематики.

Финалисты акции получили специальные дипломы, которые дают право на получение дополнительных баллов при поступлении в высшие учебные заведения.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Танк Т-34 возглавит колонну бронетехники на параде Победы в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге под руководством командующего ЗВО военнослужащие написали «Диктант Победы»
В Санкт-Петербурге 9 мая состоится праздничный артиллерийский салют в ознаменование 76-й годовщины Победы
В небе над Санкт-Петербургом прошла первая тренировка пролёта авиации ЗВО к параду Победы

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false