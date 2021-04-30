30.04.2021 (13:15)
Более 5 тыс. военнослужащих общевойсковой армии ЗВО приняли участие в написании Диктанта Победы
Свыше 5 тыс. военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) совместно с участниками подшефных отрядов Юнармии и кадетским корпусом приняли участие в написании Диктанта Победы, посвященного событиям Великой Отечественной войны.
Участники акции ответили на вопросы о первых сражениях войны: Смоленском сражении, Вяземской и Орловско-Брянской операциях, а также преступлениям фашистских захватчиков против граждан СССР.
Всего диктант состоял из 25 заданий: 20 — на общую военно-историческую тему, 5 — по региональной тематике. Многие вопросы освещались в художественных произведениях военной тематики.
Финалисты акции получили специальные дипломы, которые дают право на получение дополнительных баллов при поступлении в высшие учебные заведения.