30.04.2021 (13:15)

Более 5 тыс. военнослужащих общевойсковой армии ЗВО приняли участие в написании Диктанта Победы

Свыше 5 тыс. военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) совместно с участниками подшефных отрядов Юнармии и кадетским корпусом приняли участие в написании Диктанта Победы, посвященного событиям Великой Отечественной войны.

Участники акции ответили на вопросы о первых сражениях войны: Смоленском сражении, Вяземской и Орловско-Брянской операциях, а также преступлениям фашистских захватчиков против граждан СССР.

Всего диктант состоял из 25 заданий: 20 — на общую военно-историческую тему, 5 — по региональной тематике. Многие вопросы освещались в художественных произведениях военной тематики.

Финалисты акции получили специальные дипломы, которые дают право на получение дополнительных баллов при поступлении в высшие учебные заведения.

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