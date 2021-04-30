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30.04.2021 (14:00)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели показательное занятие по противопожарной подготовке

В День пожарной охраны России пожарные команды Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели показательное занятие по противопожарной подготовке для военнослужащих и лиц гражданского персонала.

В ходе занятия пожарные команды продемонстрировали порядок использования первичных средств пожаротушения и оказания первой медицинской помощи при отравлении угарным газом и ожогах различной степени тяжести, а также довели правила эвакуации при возникновении пожара в жилых и служебных помещениях.

Особое внимание было уделено вопросам пожарной безопасности при тушении горюче-смазочных материалов.

Показательное занятие по противопожарной подготовке для военнослужащих и лиц гражданского персонала носило плановый характер.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Пожарная безопасность
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