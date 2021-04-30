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30.04.2021 (12:30)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошёл третий этап конкурса среди разведчиков

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели третий этап конкурса среди разведчиков.

На третьем этапе состязаний «Отличники войсковой разведки» разведывательные группы, состоящие из восьми человек, выполняли боевые стрельбы после совершения марш-броска протяженностью 20 километров в полной боевой экипировке.

В ходе конкурса военнослужащие передвигались по азимутам, указанным в карточке, которую выдала судейская комиссия. Особенностью соревнований было движение по азимутам, используя только компас, а также преодоление всех контрольных точек личным составом разведгруппы в полном составе.

В завершение конкурса разведывательная группа поражала мишени, имитирующие живую силу противника.

Результаты третьего этапа были определены судейской комиссией из расчета времени совершения марш-броска, количества пораженных мишеней и штрафных баллов.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Разведывательные подразделения
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